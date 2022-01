Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga na ilha do Fogo

​O Ministério Público (MP) informou esta terça-feira, 25, que no dia 22 deste mês foi detido em flagrante delito pela Polícia Nacional de Santa Catarina do Fogo, um individuo de sexo masculino, de 26 anos de idade, na posse de uma certa quantidade produtos suspeitos de serem estupefacientes.

De acordo com um comunicado da MP, efectivada a detenção, foi feita uma busca na residência do mesmo, com as devidas formalidades legais, onde foram encontrados e apreendidos cerca de 52 tacos de “padjinha” e uma certa quantia em dinheiro, suspeitos de serem provenientes da venda dos referidos produtos.

Segundo a mesma fonte, em causa estão factos susceptíveis de integrarem, por ora, um crime de tráfico de droga de alto risco, previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana.

O indivíduo foi presente ao tribunal para efeito do primeiro interrogatório judicial de detido e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, e foi-lhe aplicada prisão preventiva.

Conforme o MP, o referido processo continua em investigação, pelo que permanecerá em segredo de justiça.