Givanildo Delgado é novo Director do COSMAR

O capitão tenente Givanildo Delgado foi empossado como novo director do Centro de Operações e Segurança Marítima (COSMAR). A cerimónia aconteceu esta manhã, na Praia.

Givanildo Delgado garante estar ciente da actual situação do mundo, “o que torna os desafios ainda maiores, nomeadamente ao nível do combate à pesca ilegal e tráfico de estupefacientes por via marítima, tráfico de seres humanos entre outros. Estamos cientes de que nenhum país consegue combater o tráfico ilícito no mar por si só. Neste sentido o objectivo será de unir esforços interagências, trabalhar em conjunto por forma a, com maior eficácia e eficiência, dar uma resposta no combate aos ilícitos no mar. Posso garantir que tudo farei, ao meu alcance, como Director do COSMAR, para que a Guarda Costeira possa evoluir e manter a sua relevância ao serviço de todos os cabo-verdianos”, frisa

O comandante da Guarda Costeira, Pedro Santana, que presidiu à cerimónia de posse, refere que a escolha de Givanildo Delgado levou em conta o conhecimento do novo director do COSMAR, consolidado ao longo de uma carreira dedicada ao mar e às operações navais.

“Estou seguro que as suas capacidades de comando, marinheiras e operacionais, aliadas ao entusiasmo que sempre demonstrou, são argumentos para o desempenho, com elevado sucesso, das exigentes funções que decidi, com a concordância do Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, confiar-lhe. No comando do COSMAR, conto com a sua capacidade de liderança, com a sua inteligência, com as suas ideias e ponderação para a muitíssima relevante missão de monitorização do nosso espaço marítimo” avança.

Givanildo Delgado sucede ao António Pedro Valério na liderança do COSMAR.