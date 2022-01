Cabo Verde melhora posição

Cabo Verde subiu duas posições no Índice de Percepção da Corrupção. Apesar de manter os mesmos 58 pontos com que tinha sido avaliado no ano passado sobe da 41ª para a 39ª posição.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse esta terça-feira que a subida no ranking é um sinal de que é possível “melhorar ainda mais essa posição, na certeza de que baixo risco reputacional é um importante activo de confiança na relação com os investidores, os parceiros de desenvolvimento e os cidadãos”.

“Ainda que tenha mantido os 58 pontos, Cabo Verde subiu da 41.ª para a 39.ª posição, ocupando a primeira posição nos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa], segundo no ‘ranking’ em África e na CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa]”, acrescentou em declarações à agência Lusa após a divulgação dos resultados pela Transparência Internacional, a ONG que anualmente divulga este índice.

Ulisses Correia e Silva anunciou igualmente que a implementação do Conselho de Prevenção da Corrupção vai permitir “a detecção e prevenção dos riscos de corrupção, a recolha e processamento de informação de modo a identificar as áreas mais vulneráveis à penetração do fenómeno” fazendo “o acompanhamento e avaliação da eficácia dos instrumentos jurídicos existentes, bem como das medidas administrativas adoptadas pela administração pública e pelo sector público empresarial em matéria atinente ao combate à corrupção”.

Outras medidas de combate à corrupção, apontou o Primeiro-ministro, passam “pela lei da dívida pública e uma nova Lei de Bases do Orçamento do Estado que reforça os limites à governação económica, regula o orçamento numa perspectiva de programa/resultados, permitindo uma avaliação qualitativa, voltada para os resultados, acessível às empresas e a qualquer cidadão para uma melhor fiscalização e avaliação da actividade governativa”.

“Devastadora para a África Subsariana”

“A década de estagnação dos níveis de corrupção foi devastadora para a África Subsariana”, sublinha Samuel Kaninda, conselheiro regional para África da Transparência Internacional (TI), citado no relatório anual da organização não-governamental sediada em Berlim.

“Os recursos naturais continuam a ser pilhados e milhões de pessoas não têm acesso aos serviços públicos, ao mesmo tempo que os conflitos violentos e as ameaças terroristas aumentam”, acrescenta Kaninda.

O responsável reforça que “entretanto, a grande corrupção permite às elites agir com impunidade, desviando dinheiro do continente e deixando as populações com muito pouco em termos de direitos ou recursos”.

A grande maioria dos países da África Subsariana protagonizou “poucos ou nenhuns progressos nos últimos 10 anos” relativamente aos níveis de corrupção nos respectivos países, revela o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) organizado pela TI.

“Os ganhos de um punhado de países da região são ensombrados pelo recuar e estagnação nos outros. Os graves problemas de corrupção são exacerbados pela continuação da violência dos conflitos e ataques terroristas” em países como o Sudão do Sul, o último de 180 países no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), com 11 pontos (de 0 a 100), ou a República Democrática do Congo (RDCongo, 176.º no IPC, com 19 pontos), sublinha o relatório.

O IPC classifica 180 países e territórios pelos níveis de percepção da corrupção no sector público, numa escala de zero (altamente corrupta) a 100 pontos (limpa da percepção de corrupção).

A média dos países da África Subsariana é de 33 pontos, a mais baixa do mundo, e 44 países classificam-se abaixo dos 50 pontos. As Seicheles, com 70 pontos, lideram o IPC na região, seguidas por Cabo Verde (58 pontos) e Botsuana (55 pontos).

Na última década, 43 países da região perderam pontuação ou não fizeram quaisquer progressos e apenas seis melhoraram significativamente em 2021 em relação ao IPC de 2012: Seicheles (70 pontos em 2021 versus 52 em 2012), Senegal (43/36), Etiópia (39/33), Tanzânia (39/35), Costa do Marfim (36/29) e Angola, que no IPC de 2021 regista 29 pontos, mais 7 pontos do que há dez anos.

“Uma das maiores ameaças ao progresso na África Subsariana é a grande corrupção - corrupção sistémica envolvendo funcionários públicos de alto nível e vastas somas de dinheiro, frequentemente acompanhadas por graves violações dos direitos humanos. Não obstante, a impunidade tem sido a norma em vez da excepção”, destaca a TI.

*com agências

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1052 de 26 de Janeiro de 2022.