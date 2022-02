Detido por abuso sexual de menores

Vítimas tinham 8 e 14 anos. Suspeito já tinha sido condenado por este tipo de crimes.

A Polícia Judiciária deteve, na passada quinta-feira, um homem de 65 anos suspeito da prática de quatro crimes de Abuso Sexual de Menor com Penetração.

Segundo o comunicado, a vítimas, enteadas do suspeito, têm 8 e 14 anos.

"De referir, que o detido havia sido condenado pelo Tribunal da Comarca da Boa Vista a 16 de Julho de 2019, a uma pena de cinco anos de prisão, suspensa na sua execução pelo período de cinco anos, por crime semelhante, contra uma criança de 5 anos de idade", aponta a PJ no documento enviado à comunicação social.

"O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Boa Vista no dia 11 de Fevereiro, para efeito do primeiro interrogatório judicial do arguido detido e aplicação da medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva", conclui o comunicado da PJ.