Presidência da República promove várias actividades para assinalar “Março-Mês da Mulher”

​A Presidência da República promove durante todo o mês de Março, uma série de actividades para assinalar “Março-Mês da Mulher”. As actividades vão acontecer na cidade da Praia e nas ilhas de São Vicente, Fogo e Sal.

Foi apresentado esta terça-feira, 1, numa conferência de imprensa, o programa especial de “Março-Mês da Mulher”, que acontecerá sob o signo da Igualdade e Equidade do Género.

Segundo a assessora especial para a área social Carla Monteiro, a Presidência de República irá celebrar este mês da mulher com várias actividades, com a finalidade de destacar todo o contributo da mulher na sociedade cabo-verdiana, e com "um grande enfoque nas problemáticas da Violência Baseada no Género (VBG) e da Violência Sexual contra as Crianças, duas causas eleitas pelo Presidente da República, para este primeiro mandato”.

Neste sentido, arrancou esta terça-feira, 1, uma exposição de peças de Olaria de artesãs de Trás dos Montes, Município do Tarrafal, no Palácio da Presidência.

No dia 8, a Presidência da República vai promover uma Conversa Aberta sobre Mulheres nas Profissões, subordinada ao tema ´Mudjer ta Djuda Mudjer´. Carla Monteiro explicou que nessa conversa aberta será dado espaço às mulheres de diversas áreas de actuação para o debate sobre empoderamento, “com o seu próprio ponto de vista e realçando a sua valorização na sociedade cabo-verdiana, a destacar os ganhos e desafios”.

No mesmo dia, o Palácio da Presidência acolherá o lançamento do livro “Uma dor além do Parto", da autoria de Miriam Medina. “Neste particular estaremos a destacar a mulher escritora e um trabalho que relata na primeira pessoa a situação da violência durante a gravidez e o parto em Cabo Verde”, indica Carla Monteiro.

No dia 11, será impulsionado um espaço de diálogo, sobre o tema “Mulher e a Preservação do Ambiente”, que será feita por Luísa Lobo, líder do projecto de plantação de árvores frutíferas em Cabo Verde.

Na ilha de São Vicente, Carla Monteiro indicou a participação, no dia 17, no Fórum Nacional Educação para a Cidadania e Igualdade de Género, promovido pelo Observatório da Cidadania de Cabo Verde.

E na ilha do Fogo será promovida no dia 21, uma Mesa Redonda sobre as problemáticas da VBG e violência sexual contra as crianças, “onde iremos contar com especialistas e investigadores da sociedade civil residente e da diáspora”.

Na ilha do Sal, no dia 24, haverá uma Conversa Aberta sobre a violência no Namoro e Relacionamentos Responsáveis, com os alunos do Complexo Educativo de Santa Maria.

“A Presidência da República irá promover ainda no dia 25, um encontro com a representante da Associação dos Trabalhadores Domésticos de Cabo Verde, contando com a presença de representantes da Direcção Geral do Trabalho, da Inspecção Geral do Trabalho, do INPS e das Companhias de Seguros Ímpar e Garantia. Numa discussão aberta sobre os grandes desafios da classe em Cabo Verde”, indica.

Outras actividades que farão parte do programa “Março-Mês da Mulher” são o “Cambar de Sol Poético” e o “Sarau Cultural”, que acontece no Palácio da Presidência.