Cabo Verde com apenas 8 casos activos de COVID-19

​O Ministério da Saúde notificou 1 caso de SARS-CoV-2 e 6 recuperados no país, nas últimas 24 horas. A taxa de positividade a nível nacional é de 0,3%.

Segundo o boletim epidemiológico diário do Ministério da Saúde, do total de 378 resultados recebidos, soma-se 1 caso positivo de COVID-19, que surgiu no concelho de Santa Cruz.

Há 6 recuperados (Praia 1 e Sal 5).

O país passa a contabilizar 8 casos activos, 55429 recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55890 casos positivos acumulados.

De lembrar que de acordo com a tendência de estabilização da situação epidemiológica nas últimas semanas, o Governo decidiu colocar o país em situação de alerta. A medida foi anunciada esta sexta-feira, e entra em vigor a partir das 00h00m do dia 06 de Março e vigorará durante 30 dias.