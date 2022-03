​O Ministério da Saúde notificou mais 3 casos novos de COVID-19. A taxa de positividade a nível nacional é de 0,8%.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico, do total de 364 amostras analisadas, somam-se 3 casos novos positivos e nenhum recuperado. Esses casos surgiram na Praia 1 em 88 amostras processadas e São Vicente 3 casos em 126 amostras analisadas.

O país passa a contabilizar 8 casos activos, 55453 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55914 casos positivos acumulados.