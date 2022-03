Guarda Costeira procura embarcação de pesca com 3 tripulantes entre Boa Vista e Sal

A Guarda Costeira informou esta quarta-feira, 16, que está a efectuar buscas de uma embarcação de pesca de boca aberta de nome STEFANY, com 3 tripulantes a bordo. A embarcação saiu do porto Sal Rei,na ilha de Boa Vista, no dia 13 março por volta de 21h00 com destino ao porto de Palmeira na ilha do Sal, e até a presente data não chegou ao destino.

Segundo o comunicado da Guarda Costeira, o alerta chegou por volta das 11h32 do dia 14 de Março. Neste sentido, a Policia Marítima, autoridades locais da ilha da Boa Vista e navios de oportunidade que transitam na área do desaparecimento realizaram as buscas durante os dias 14 e 15, mas sem sucesso. Ainda de acordo com a mesma fonte, as buscas foram retomadas no dia 16, com auxílio de uma Aeronave LEARJET 45 e o navio da Guarda Costeira NP DJÉU. A operação que durou seis horas não obteve sucesso. “Está previsto retomar as buscas por parte da Polícia Marítima na orla marítima da Boa Vista, e realizar avisos à navegação aos navios de oportunidade que transitam a oeste das ilhas de Boavista e Santiago “, disse.

