Mais de 200 toneladas de lixo lançadas anualmente às ribeiras, terrenos baldios e encostas de Porto Novo

Mais de 227 toneladas de lixo são lançadas "indiscriminadamente”, todos os anos, nas ribeiras, terrenos baldios e encostas na cidade do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.

De acordo com a autarquia, que avança o número, para a limpeza destes locais, a Câmara Municipal do Porto Novo tem em andamento, no quadro de um contrato-programa assinado com a Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS), uma campanha de limpeza e acções para a mudança de comportamentos.

Uma nota da edilidade explica que tem sido levado a cabo um trabalho de “limpeza profunda” de terrenos baldios, ribeiras e encostas dos principais bairros da cidade do Porto Novo, para fazer a remoção e limpeza dos mais variados tipos de lixos depositados pelas pessoas.

Covoada, Berlim, Chã de Viúva, Ribeira de Corujinha, Chã de Matinho e Chã de Galinheira são alguns dos bairros abrangidos por esta campanha, que também incide na sensibilização e comunicação junto das populações, nas escolas, jardins, através da rádio e outros meios, com vista a adotar melhores comportamentos que ajudam em boas práticas em saneamento e água.