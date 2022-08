Edição 1083

Esta semana a manchete do Expresso das Ilhas é feita com a entrevista a Aníbal Fonseca, presidente da Câmara Municipal do Porto Novo.

A 2 de Setembro, Porto Novo celebra o seu dia do município. Aníbal Fonseca, presidente da Câmara Municipal, analisa o impacto local das múltiplas crises que têm afectado o país e perspectiva caminhos de desenvolvimento do mais populoso concelho de Santo Antão. Desencravamento de localidades e requalificação urbana são duas das principais prioridades. O aeroporto continua no topo da lista dos investimentos necessários.

Também em destaque está a preservação das populações de baleias e tubarões nos mares de Cabo Verde.

Tubarões e baleias são espécies que têm tido destinos bem diferentes em Cabo Verde. As baleias, que começaram por ser caçadas no arquipélago e foram mesmo uma das bases da fundação da comunidade cabo-verdiana nos EUA, são hoje um produto de atracção turística. Já os tubarões continuam a ser pescados nas águas nacionais e há mesmo espécies que “nem os pescadores mais antigos se recordam de ver”.

Na Economia damos destaque ao relatório do Banco de Cabo Verde sobre o estado da economia 2021.

Houve alguma retoma, mas o destino Cabo Verde teve um desempenho inferior à média global para o sector. Segundo o relatório sobre o estado da economia em 2021, do Banco Central, publicado recentemente, e analisando a evolução da procura e das receitas, a actividade turística mostrou alguma recuperação no ano passado, principalmente no segundo semestre, mas os valores estão ainda longe dos níveis pré-pandémicos.

Na Sociedade damos destaque ao trabalho que está a ser feito no Centro Sócio-Educativo Orlando Pantera, na Praia.

Vêm um pouco de todo o país e são crianças e jovens em conflito com a Lei. Pelo Centro Sócio-Educativo Orlando Pantera, o único do género em Cabo Verde, já passaram dezenas de adolescentes. Hoje o centro tem um número recorde de 23 educandos, que encontram aqui a resposta possível do sistema ao que “falhou na rua”, lá fora…

Falamos também sobre ambiente e o lixo na cidade da Praia.

A percepção que muitos moradores da capital do país têm tido é que houve um aumento do lixo nas ruas, a partir de descartes irregulares e aparente falta de recolha. O problema é percebido principalmente nos bairros periféricos onde também há uma maior concentração de pessoas. Segundo a Câmara Municipal da Praia (CMP), há avarias que estão a afectar os camiões da frota de recolha e, por isso, está a acelerar o processo da limpeza urbana através do reforço de meios humanos e materiais como viaturas e máquinas escavadoras.

Na Cultura damos destaque à Feira do Livro de Lisboa.

Realiza-se em Lisboa de 25 de Agosto a 11 de Setembro a 92ª Feira do Livro, uma edição especial que celebra o centenário do Prémio Nobel José Saramago e os 50 anos da Editora Assírio & Alvim que, ao longo do tempo, tem vindo a afirmar-se no meio editorial português pela ousadia e rigor das suas publicações.