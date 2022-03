Vice-presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central de visita a Cabo Verde

​O vice-presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central, Ousmane Diagana, estará de visita a Cabo Verde de hoje, 23 até sexta-feira, 25. Durante a visita ao nosso país, Ousmane Diagna estará acompanhado do director do Banco Mundial para Cabo Verde, Nathan Belete.

Segundo uma nota enviada pelo Banco Mundial o objectivo da visita é de reforçar a cooperação entre o Grupo Banco Mundial e o Governo de Cabo Verde.

Conhecer as razões que levam com que Cabo Verde seja considerado um campeão da vacinação contra a COVID-19 em África, reafirmar o compromisso de apoio na recuperação e relançamento da economia do País no período pós-pandemia, com enfoque nos sectores aceleradores da actividade económica como o sector do turismo, da economia azul e da economia digital e estabelecer contactos com representantes do sector privado, são outros objectivos da sua visita ao nosso país.

Na quinta-feira, 24, a delegação do Banco Mundial terá encontros com o primeiro-Ministro, vice Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, com o Presidente da República e com a Task Force do Ministério da Saúde, liderada pelo director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.

Já na sexta-feira, 25, a delegação, na companhia da Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação e da Secretária de Estado do Fomento Empresarial, visita a Estrada de Ribeira dos Picos, financiada pelo Banco Mundial, no âmbito do Projecto de Reforma do Sector dos Transportes (TSRP), e o concelho do Tarrafal, para conhecer as potencialidades turísticas da localidade, que poderá receber financiamentos da instituição.

Ousmane Diagana, natural da Mauritânia, é o vice-Presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central. Nesta função, coordena as relações do Banco Mundial com 22 países e gere um portfólio de projectos, assistência técnica e recursos financeiros de mais de 40 mil milhões de dólares.

A visita surge numa altura em que o Banco Mundial acaba de finalizar a sua estratégia para a África Ocidental e Central, cujos quatro grandes objectivos são: estabelecer um novo contrato social entre os cidadãos e o Estado, trabalhar para mais e melhores empregos, reforçar o capital humano e melhorar a resiliência climática.

O Banco Mundial, um dos parceiros estratégicos de desenvolvimento de Cabo Verde, tem, neste momento, cerca de 11 projectos em execução no país, nas áreas do turismo, da educação e do desenvolvimento de competências, dos transportes, da inclusão social, da energia, da economia digital, da saúde, do sector empresarial e acesso ao financiamento de micro e pequenas empresas, totalizando 223 milhões de dólares.