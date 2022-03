Governo reduz carga fiscal sobre o leite e mantém preços dos cereais

Medidas de mitigação da subida dos preços de bens alimentares de primeira necessidade foram decididas hoje em Conselho de Ministros.

Gilberto Silva, ministro da Agricultura, anunciou hoje eque o governo decidiu, em reunião do Conselho de Ministros, reduzir a carga fiscal sobre o leite por forma a “que os preços possam baixar em relação aos níveis actuais”.

O ministro da Agricultura referiu igualmente que, através da intervenção decidida pelo governo, os preços em vigor do milho, trigo e óleos alimentares, serão mantidos, durante os próximos três meses, “através de compensação financeira”, tendo como base o preço médio das últimas importações pelo país.

“Trata-se de uma medida válida por três meses, mas que poderá ser renovada por iguais e sucessivos períodos, se a conjuntura internacional assim justificar”, anunciou ainda.

Gilberto Silva explicou que as medidas para mitigação da escalada de preços no sector alimentar visam assegurar o acesso aos alimentos, “para que não haja ruptura nos produtos alimentares de primeira necessidade”, como é o caso do milho, trigo, arroz, açúcar, feijão, leite e óleo alimentar.

“É fundamental travar a escalada de preços (…) Se os preços subirem demais, terá de haver, face ao rendimento das famílias, a redução do cabaz de compras, o que também contribuirá negativamente para a segurança alimentar no país”, alertou.

Esta intervenção de mitigação por parte do Governo tem como objectivo garantir a “continuidade da actividade pecuária em condições de rendimento”, tendo em conta a importância que representa “pela disponibilidade de alimentos e rendimentos para a famílias”.