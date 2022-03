PJ detém homem acusado de tráfico de drogas

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira, 23, em flagrante delito, na localidade de Monte Sossego – atrás de Cemitério, um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos de idade, de nacionalidade cabo-verdiana, pela prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

Durante a busca a PJ apreendeu dez doses individuais de cocaína e uma dose de Haxixe prontos a serem comercializados. Além disso foi ainda apreendida uma pequena quantidade de Cannabis e de sementes do mesmo produto.

Esta detenção foi realizada pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, emitido pelo Juízo Crime do Tribunal da Comarca de São Vicente.

Conforme a PJ, o detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, na quinta-feira, 24, para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado - Apresentação Periódica.