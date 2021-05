Detido suspeito de tráfico de drogas no Sal

A Polícia Judiciária deteve no dia 29, em Santa Maria, um indivíduo suspeito de crime de Tráfico de Drogas de Alto Risco. A detenção ocorreu depois de uma busca realizada à sua residência, na qual foi encontrada Cocaína e Cannabis.

A Polícia Judiciária não informa sobre a quantidade apreendida, mas refere que os estupefacientes foram encontrados na residência do suspeito, na localidade de Tanquinho Norte – cidade de Santa Maria.

O indivíduo, de 33 anos, é suspeito da prática, em co-autoria, de um crime de Tráfico de Drogas de Alto Risco. Após a detenção em flagrante delito, o mesmo foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada Apresentação Periódica e Interdição de Saída do território nacional.

No dia anterior, 28, Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), deteve também em flagrante delito, um outro indivíduo, de 28 anos, na posse de “uma certa quantidade de Cannabis”. A detenção ocorreu “após uma revista pessoal, durante de uma acção de rotina e preventiva, na cidade de Espargos”. Levando às autoridades judiciárias competentes, o Ministério Público promoveu o seu julgamento em Processo Especial Sumário, informa ainda a PJ.