Um novo caso de covid-19 este domingo em Cabo Verde

Cabo Verde notificou um único novo caso de infecção por SARS-CoV-2, este domingo. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o diagnóstico positivo foi confirmado no Sal.

No total, foram processadas 146 amostras, o que representa uma taxa de positividade de 0,7%. Há um novo paciente recuperado da infecção, no caso, em São Vicente. O país mantém 20 casos activos, à semelhança de sábado. Desde 19 de Março de 2020, o arquipélago já confirmou 55.948 casos positivos. 55.475 pacientes foram dados como recuperados. 401 pessoas perderam a vida, mas há mais de um mês que não é confirmado nenhum novo óbito associado à doença. 43 óbitos de doentes com infecção activa foram atribuídos a outras causas. Nove pessoas foram transferidas.

