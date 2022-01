Menos testes e menos casos. 348 novas infecções por SARS-CoV-2 em 24 horas

Cabo Verde registou 348 novos casos de covid-19, em 24 horas. Os dados constam do boletim epidemiológico publicado este domingo.

Ao longo do dia de sábado, ao qual o boletim diz respeito, foram realizados 989 testes de despiste a infecção por SARS-CoV-2, número abaixo da média dos últimos dia. A taxa de positividade situa-se hoje nos 35.2%. 25 pacientes foram dados como recuperados, informou o Ministério da Saúde.

A Praia volta a liderar a lista de concelhos com mais novos casos confirmados, 182. São Vicente confirmou 12 novos casos e o Sal 57 (lista completa no final do artigo).

O país tem, neste momento, 4.096 casos activos. Desde 19 de Março de 2020, já foram contabilizados 42.811 casos de infecção, dos quais resultaram 352 óbitos e 38.337 pacientes recuperados, 17 óbitos por outras causas e 9 doentes transferidos.

Desde que foi conhecido, em Dezembro de 2019, o denominado "novo coronavírus" já provocou 5,4 milhões de mortes em todo o mundo, tendo contagiado mais de 290 milhões de pessoas. No final de Novembro, a África do Sul notificou a Organização Mundial de Saúde para a existência de uma nova variante, muito contagiosa, a Ómicron. Desde então, a nova estirpe tem estado em crescimento, suplantando a antiga variante dominante, Delta. Oficialmente, Cabo Verde, onde os casos têm estado a subir (com o recorde de 994 atingido a 31 de Dezembro) ainda não confirmou a circulação da Ómicron no seu território.

Consulte na tabela os detalhes do boletim epidemiológico de 2 de Janeiro.