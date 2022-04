PJ apreende grande quantidade de droga no porto da Praia

A Polícia Judiciária apreendeu uma grande quantidade de droga, no Porto da Praia, na sequência de uma mega operação de Tráfico Internacional de Droga.

Segundo uma nota oficial, a mega operação que decorre no Porto da Praia envolve sete indivíduos de nacionalidade estrageira, e resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga.

O Diretor Nacional da Polícia Judiciária fará uma pequena declaração à imprensa sobre a operação às 16h00.

Recorde-se que em Janeiro de 2019, 12 cidadãos de nacionalidade russa foram detidos a bordo de um navio no Porto da Praia com 9.570 quilogramas de cocaína em "elevado grau de pureza", incinerada pelas autoridades dias depois.

O cargueiro "ESER", que deu nome à operação, transportava a droga, oriundo da América do Sul, e tinha como destino a cidade de Tânger, no norte de Marrocos, segundo a Polícia Judiciária cabo-verdiana.

O barco fez uma escala no Porto da Praia para cumprir os procedimentos legais relacionados com a morte a bordo de um dos tripulantes, mas a PJ já tinha informações que se tratava de uma embarcação suspeita.

A operação foi desenvolvida na sequência de um processo de instrução resultante da troca de informação operacional com o MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics), com sede em Lisboa.