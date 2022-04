A companhia aérea da Binter recupera os voos entre Cabo Verde e Canárias a partir de 6 de Julho com uma ligação por semana, às quartas-feiras a partir da ilha do Sal.

Segundo um comunicado da companhia aérea, a partir dessa data e até ao 27 de Setembro, a ilha de Sal vai estar conectada com Gran Canaria (LPA) às quartas-feiras com um voo às 00h35 horas. No sentido contrário, a partida está prevista às terças-feiras, com um voo às 23h00 horas.

Os voos serão realizados com aeronaves a jato da fabricante Embraer, com capacidade de 132 assentos.

A Binter informa que os bilhetes podem ser adquiridos através dos canais de venda habituais da companhia, ou através das agências de viagens.

De referir que em 2017, a Binter Cabo Verde, empresa subsidiária da companhia canarina assumiu, sozinha, as ligações entre as ilhas do arquipélago, depois da saída da companhia aérea pública TACV.

Contudo, após um diferendo com as autoridades, nomeadamente sobre apoios à companhia devido à pandemia de COVID-19, a TICV, liderada pela Binter, deixou de vender bilhetes para a segunda quinzena e em 16 de Maio deixou de realizar voos comerciais.

Na sequência, a empresa BestFly Angola (empresa diferente da BestFly World Wide) assumiu em 17 de Maio a concessão o transporte aéreo interilhas, por decisão do governo, face à perspetiva de ausência de voos.