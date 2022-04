A ilha do Fogo acolhe nos dias 9 e 10 de Abril o “Fogo Vulcan Trail”, prova inserida na primeira etapa da segunda edição do circuito do Cabo Verde Trail Series (CVTS 2022).

Rui Marques, membro da organização da Prova “Fogo Vulcan Trail”, diz que com este evento está-se a mostrar mais uma potencialidade de Cabo Verde que é a ilha do Fogo.

As declarações foram proferidas na tarde desta quinta-feira, durante a apresentação do evento, na cidade da Praia.

''Aquilo que se pode esperar agora do Fogo, é apresentarmos ao mundo, aos cabo-verdianos e a todos os amantes do trail mais uma grande potencialidade Cabo Verde, que é a ilha do Fogo, com as suas especificidades, com a sua orografia, com o seu clima, com as suas cores, com as suas gentes. Acredito que a prova do Fogo vai ser um grande evento, vai ser uma prova muito disputada, vai ter a presença também de alguns dos melhores atletas do mundo e vai ser como temos visto um grande evento do trail cabo-verdiano", avança.

Rui Marques fala das provas que irão decorrer ao longo “Fogo Vulcan Trail”,

"Vamos ter o trail curto, o trail longo e a caminhada. No sábado vamos ter o kids trail , e vamos ter também o quilómetro vertical que é uma prova muito específica só para atletas de elite que tem de subir e descer o vulcão ", explica.

A edição do “Fogo Vulcan Trail”, é organizado pelo Instituto do Desporto e Juventude e a empresa In Totum, e conta com a participação de 30 atletas internacionais, de nove nacionalidades.