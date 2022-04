PN detém 3 suspeitos de tráfico e posse ilegal de armas em São Domingos

A Polícia Nacional informou esta quarta-feira, que no passado dia 11 de Abril deteve, em São Domingos, três indivíduos suspeitos de tráfico de estupefacientes, posse ilegal de armas de fogo e de produtos recetados.

“O Comando Regional de Santiago Sul e Maio informa que, no passado dia 11 de Abril, segunda feira, entre às 07 horas e às 9 horas, na Cidade da São Domingos, na sequência de cumprimento de mandados de busca e apreensão, procedeu à detenção de três indivíduos, do sexo masculino, todos maiores de idade, por suspeita da práctica dos crimes de tráfico de estupefacientes, posse ilegal de armas de fogo e de produtos recetados”, lê-se no comunicado da força policial.

Conforme a mesma fonte, após uma investigação levada a cabo e reunir provas “inequívocas e necessárias”, foi possível a recolha de indícios fortes que apontaram que os suspeitos se dedicavam à prática dos crimes supra-mencionados.

Assim, prossegue, foram solicitados e emitidos mandados judiciais para buscas e apreensões, tendo sido realizadas treze buscas nas residências, estabelecimentos comerciais e viaturas dos visados.

No decurso das operações, a PN diz que foi possível apreender vários objectos, como armas de fogo de fabrico convencional, munições, produtos que se presume serem estupefacientes e artigos que se presume serem provenientes de crime de recetação.

Os detidos foram apresentados ontem ao poder judicial, para a legalização da detenção e primeiro interrogatório.