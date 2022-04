ICIEG reprova bullying contra candidata nas redes sociais

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) reprovou, através de um comunicado no Facebook, os ataques e humilhações nas redes sociais contra uma das concorrentes do concurso Miss Fogo 2022, realizado no passado dia 20 de Abril.

No comunicado, o ICIEG começa por dizer que os concursos de Miss fazem parte do imaginário de muitas raparigas e meninas. Mas, lembra que nestes concursos acontece um pouco de tudo como quedas, problemas técnicos com a roupa, o som, a luz, atrasos e nervosismo. “O que não deve acontecer são os ataques e humilhações, através das redes sociais, a uma concorrente, qualquer que seja o motivo. O bullying é um acto de violência reprovável, ainda que praticado pelas redes sociais, com a agravante que, neste caso, os agressores e agressoras se escondem em perfis falsos ou acham que estão "seguros" pela distância física das suas vítimas”, escreveu. O instituto apelou ainda pela paz e que “não faças ao outro o que não gostarias que te fizessem”. De referir que o concurso foi transmitido num live, no Facebook, tendo sido Jasmine Jorgensen, de 16 anos a coroada da noite. Entretanto, Josiany Depina, representante dos Mosteiros, passou a ser alvo de ataques e humilhações nas redes sociais, depois de não ter conseguido responder uma das perguntas da apresentadora devido ao nervosismo.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.