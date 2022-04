Fogo: São Filipe acolhe a IV reunião do Conselho Geral da ANMCV do oitavo mandato

A Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) realiza na próxima terça-feira, 26 de Abril, na Cidade de São Filipe, ilha do Fogo, a sua quarta reunião do Conselho Geral do oitavo mandato.

Apresentação, apreciação e aprovação do relatório de actividades e da conta de gerência, referente ao ano económico de 2021 e apresentação de alguns temas de interesse público e para os municípios de Cabo Verde, são alguns dos assuntos a serem discutidos nesta reunião do Conselho Geral da ANMCV.

Igualmente nesta reunião os autarcas vão analisar o plano de acção para 2022 no âmbito do protocolo de cooperação entre a ANMCV e o Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, assinatura do memorando para o desenvolvimento do turismo entre o Gabinete do Turismo e a Associação Nacional dos Municípios, assim como apresentação do curso de liderança em gestão autárquica e desenvolvimento local pelo Instituto Pedro Pires e apresentação do projecto “Txa-m uvib Cabo Verde”.

Com relação ao memorando, um dos objectivos é incentivar as câmaras municipais a criarem planos municipais de desenvolvimento de turismo, nomeadamente a municipalização dos masters planos das ilhas em planos municipais de desenvolvimento de turismo.

Igualmente com este memorando pretende incentivar as autarquias a criarem um gabinete municipal de desenvolvimento do turismo, assim como promover a criação de condições para que o técnico de turismo possa desenvolver e implementar as políticas de desenvolvimento do turismo no território municipal, além de apoiar os municípios na diversificação das ofertas turísticas.

O acto da abertura da reunião ordinária do Conselho Geral é presidido pelo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes.