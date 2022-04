Santo Antão: Festas populares regressam “em força” no município do Porto Novo

As festas populares estão a ser retomadas no município do Porto Novo, depois de estarem durante dois anos suspensas devido à pandemia de covid-19, sendo as festas de São João as mais aguardadas pelos porto-novenses.

De acordo com o calendário das festas, depois da Páscoa no Tarrafal de Monte Trigo, celebra-se, já na próxima semana, a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Lagoa da Ribeira das Patas, seguindo-se as festas de São José nas comunidades do Planalto Leste, no primeiro dia do mês de Maio.

Em Junho, as festas de São João, que estão entre as mais populares de Cabo Verde, regressam com a realização de, praticamente, todas as actividades tradicionais desta manifestação, sendo de destacar a peregrinação dos fiéis com a imagem do santo padroeiro e o desfile dos grupos de São João.

A Câmara Municipal do Porto Novo, que se ocupa da organização das festas, já informou que apenas os bailes populares no campo de futebol Amílcar Cabral não constam do cartaz das festividades.

Santo André, na Ribeira da Cruz, é outra festa popular muito aguardada pelos porto-novenses, que, também, esperam com alguma expectativa as festividades de São João Paulo II, na Ribeira das Patas.

Santa Clara, na Ribeira dos Bodes, e Nossa Senhora de Fátima, em Alto Mira, são outras manifestações populares constantes do calendário das festas religiosas no concelho do Porto Novo, que reúnem multidões.