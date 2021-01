Projecto da autarquia local permite acesso a electricidade a mais doze famílias em Porto Novo

Doze famílias no Planalto Leste, em Santo Antão, foram contempladas com o projecto piloto de instalação e ligação de energia em casa, que está a ser implementado pela câmara do Porto Novo, numa parceria com o Governo.

Segundo a edilidade porto-novense, são já 32 famílias abrangidas por este projecto piloto a nível de Cabo Verde, no âmbito do qual se prevê alcançar 60 famílias em diferentes comunidades do Planalto Leste, inscritas no Cadastro Social Único (CSU). O presidente da câmara do Porto Novo explica que o executivo municipal está a investir cerca de um milhar de contos neste projecto, que permite às famílias beneficiárias, que vivem em situação de vulnerabilidade, ter “acesso digno ao consumo de electricidade”. Este projecto piloto tem ainda a parceria da Empresa de Electricidade e Água (Electra).

