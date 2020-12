​60 famílias no Planalto Leste vão beneficiar de instalação e ligação gratuita à rede eléctrica

Cerca de 60 casas no Planalto Leste, no município do Porto Novo em Santo Antão, vão ser contempladas com ligação a energia eléctrica nas suas habitações. Trata-se de um projecto piloto da Câmara Municipal do Porto Novo que visa beneficiar famílias que não dispõem de luz eléctrica em casa.

O projecto é implementado em parceria com o governo e a Electra, tanto a instalação eléctrica, como a ligação à rede serão gratuitas, conforme uma publicação da autarquia, na sua página na rede social Facebook. O projecto, que já arrancou, vai contemplar 60 famílias das comunidades Compainha, Matinho, Lagoa, Água das Caldeiras e Lombo Figueira. Segundo a autarquia, estas intervenções vão permitir o empoderamento das famílias carenciadas, inscritas no Cadastro Social Único, relativamente ao consumo digno de eletricidade. “As implementações destas medidas são necessárias e importantes para a mitigação dos efeitos da pandemia e para o aumento do acesso das famílias aos bens básicos num momento extremamente difícil”, indica.

