​Piroga com pelo menos um cadáver encontrado entre São Vicente e Santo Antão

Uma piroga apareceu hoje entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão, com pelo menos um cadáver a bordo, segundo informações preliminares avançadas à Rádio Morabeza pelo capitão dos portos de Barlavento, Aguinaldo Lima. As informações ainda são escassas.

Em entrevista concedida por volta das 15:30, Aguinaldo Lima indicou que o alerta da piroga à deriva foi dado esta manhã, por pescadores. A pequena embarcação, com características das pirogas da costa ocidental africana, foi rebocada por um barco de pesca e encontra-se ao largo da cidade do Porto Novo à espera das autoridades, nomeadamente da Polícia Judiciária. “Neste momento, temos pouca informação disponível. de acordo com o delegado marítimo de Santo Antão, a embarcação está ao largo do Porto Novo a aguardar a chegada da Polícia Judiciária que vai de São Vicente e outras entidades que deverão tomar conta do assunto”, refere. “Há pelo menos um corpo que foi visto, e não sabemos em que estado se encontra. Ainda não temos a certeza se haverá mais corpos na piroga”, aponta. O capitão dos portos de Barlavento, Aguinaldo Lima, diz que mais informações serão conhecidas durante a tarde.

