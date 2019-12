Associação dos municípios tem 15 mil contos para concluir Rotas das Aldeias Rurais

A Associação dos Municípios de Santo Antão tem disponíveis 15 mil contos para concluir, em 2020, o programa Rota das Aldeias Rurais, com a materialização de 36 projectos turísticos a nível da restauração, alojamento e entretenimento.

O programa Rota das Aldeias Rurais, que está a ser implementado desde de Abril de 2018, é financiado em 57 mil contos pelo Governo, através do Fundo do Turismo, e consiste na construção e ampliação de 36 empreendimentos turísticos em Santo Antão (12 em cada município).

A Associação dos Municípios de Santo Antão tem inscrito no seu programa de investimentos para o próximo ano a conclusão da Rota das Aldeias Rurais, tendo já disponível, para o efeito, 15 mil contos.

Porto Novo é o município onde o programa Rota das Aldeia Rurais está mais avançado, tendo-se já concluído “com sucesso” dez dos 12 empreendimentos turísticos previstos para este concelho.

O vereador Valter Silva, garantiu que, no Porto Novo, as intervenções estão, praticamente, no fim, e o programa em vias de conclusão “com muito sucesso”.

Este programa, que tem o apoio técnico e acompanhamento dos municípios de Santo Antão, visa a diversificação e qualificação da oferta turística na ilha, que que recebeu, em 2019, mais de 30 mil turistas.

Resultou do inventário dos recursos turísticos existentes em Santo Antão e abarca a construção e melhoria de 36 empreendimentos turísticos nos três concelhos ligados, sobretudo, à restauração e alojamento para a dinamização do turismo rural nesta ilha.