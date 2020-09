​Porto Novo entre os concelhos com casos confirmados de covid-19

Porto Novo, Santo Antão, entra no grupo dos concelhos com casos positivos de covid-19, com a confirmação hoje do primeiro caso da doença, disse à Inforpress a delegada de Saúde local, Isaulina Delgado.

Trata-se de um homem de 60 anos, que acusou positivo no teste PCR e que se encontra isolado no hospital regional de Santo Antão, em Ribeira Grande. Isaulina Delgado explicou que foram dois casos suspeitos, cujas amostras foram enviadas para o laboratório no Mindelo. A Delegacia de Saúde do Porto Novo recebeu hoje o resultado de um dos suspeitos, estando à espera do resultado do outro caso, segundo a mesma fonte. Além disso, os técnicos de saúde registaram mais dois testes rápidos positivos que aguardam a confirmação do PCR, avançou a delegada de Saúde, adiantando que, a partir desta segunda-feira, as estruturas de saúde desencadearão uma campanha de recolha de amostras para testes PCR, neste concelho. Santo Antão passa a contar com seis casos activos de covid-19.

