​Carlos Bartolomeu em Porto Novo com questões laborais e recandidatura na agenda

Questões salariais, relação entre o patronato e os trabalhadores e a recandidatura de Carlos Bartolomeu à liderança do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão (SLTSA). Eis algumas questões na agenda do secretário permanente do sindicato, que se desloca à cidade do Porto Novo na próxima quarta-feira, 26.

Da agenda da visita de trabalho, segundo uma nota do SLTSA, constam um encontro de trabalho entre o secretário permanente da organização sindical, Carlos Bartolomeu, o presidente da Associação dos Agentes Sanitários e dirigentes da Câmara Municipal do Porto Novo, em representação dos Agentes Sanitários em função na Delegacia de Saúde, afectos à autarquia porto-novense. Em cima da mesa vai estar a actualização salarial dos referidos profissionais, de acordo com o PCCS DL n.º 9/2013, de 26 de Fevereiro. Visitas aos Trabalhadores afectos a instituições públicas e privadas, nomeadamente aos Ministérios da Agricultura e Ambiente, ICAA, Educação, Saúde, Serviço Autónomo de Água e Saneamento da Câmara Municipal do Porto Novo, “para tomar o pulso ao funcionamento destas vs trabalhadores”, fazem parte da agenda de trabalho. No âmbito da sua recandidatura à liderança do SLTSA, Carlos Bartolomeu também vai encetar contactos com dirigentes e associados do sindicato. O dirigente quer um terceiro mandato à frente da organização sindical.

