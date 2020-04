Câmara do Porto Novo estende período de cancelamento das festas populares até Junho – São João é excepção

A Câmara Municipal do Porto Novo deliberou segunda-feira, 27, estender por mais 60 dias o período de cancelamento das festas populares no município, excepto as festividades de São João, que se realizam a 24 de Junho.

Na sua deliberação, o executivo camarário informa que cancelou as festas de São José em Lagoa do Planalto Leste e Espongeiro,celebrada a 01 de Maio, de Nossa Senhora de Fátima em Alto Mira, a 13 de Maio, de Nossa Senhora da Visitação, a 31 de Maio, em Casa de Meio, de Santo António, a 13 de Junho, em Chã de Norte e Monte Trigo.

Fica, assim, em aberto a realização das festas de São João, umas das manifestações mais populares que têm lugar em Cabo Verde, cuja logística está a ser montada deste Outubro do ano transacto e com contratos já assinados com alguns grupos e artistas, “mas com cláusulas que salvaguardam a saúde pública e os interesses do município”.

Daí o facto de o São João não estar incluído no grupo das festas canceladas, mesmo tendo em conta a decisão do Governo de, no âmbito do Plano Nacional de Contingência para a Prevenção e Controlo da COVID-19, suspender, até 30 de Junho, a realização dos eventos internacionais que reúnam número elevado de participantes.

“Obviamente, não pensamos avançar com as festas enquanto não tivermos as condições e as garantias de que possamos fazer essa actividade sem qualquer risco para os cidadãos”, avançou à imprensa, em finais de Março, o presidente da câmara autarca do Porto Novo, Aníbal Medina, informando que a logística “não está parada, mas muito condicionada” com a evolução da situação epidemiológica, no País.

De acordo com a deliberação, continua interdita a realização de eventos públicos em espaços abertos ou fechados, independentemente da sua natureza, e permanecem fechados os espaços culturais municipais, bem como o posto de turismo e centro de interpretação do território.

Continua, igualmente, cancelada a emissão de autorizações e licenças para realização de eventos na via pública, pracetas e recintos desportivos, e encerrados os estabelecimentos de diversão nocturna, ginásios, academias e similares.

As autoridades locais voltam a aconselhar os munícipes a evitarem a realização de eventos que possam aglomerar pessoas, nomeadamente festas de aniversário, baptizados, casamentos e outros.