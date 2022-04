​EMAR assina protocolo de cooperação com CV Interilhas

A Escola do Mar (EMAR) e a CV Interilhas assinaram um protocolo de cooperação, sobretudo no domínio da formação técnica e profissional. O documento foi assinado hoje pelo Engenheiro Ivan Bettencourt, em representação da EMAR, e por Jorge Maurício, Vice-Presidente do Grupo ETE em Cabo Verde, concessionária do transporte marítimo no arquipélago.

Em declarações à imprensa, o ministro do Mar, Abraão Vicente, referiu que a EMAR está a cumprir a sua missão, com foco na criação de empregos. “Isso significa que também o EMAR está a cumprir a missão de intensificar a sua presença no mercado de formação cabo-verdiano e fazer essa interligação com o mercado de trabalho. O foco é criar empregos, e criar empregos melhor qualificados. Penso que este protocolo acaba por cumprir todos estes parâmetros que o governo de Cabo Verde tem como visão”, apontou. Por seu lado, Jorge Maurício destacou a importância da qualificação dos quadros nacionais. O representante da CV Interilhas sublinhou que a questão deve ser vista como factor de competitividade e segurança. “Um país que quer elevar o nível de qualidade, estar inserido no mercado global deve principalmente apostar na formação dos seus quadros. A Escola do Mar faz parte de uma estrutura bem montada em termos de formação, e temos a consciência de que vai desenvolver um programa muito bom. Não é só por causa dos amadores, não é feito numa lógica só e apenas de apetrechar ou armar os navios de marinha mercante em Cabo Verde e para o mundo, é uma questão de qualificação, competitividade, e melhoria de um serviço de transporte público de passageiros e carga que é algo vital para um país como o nosso”, sublinhou. Para além da formação técnica, o protocolo prevê, entre outros, a execução conjunta de projectos, produção, divulgação e publicação de documentos técnicos e científicos com relevância para o sector marítimo.

