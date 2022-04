Professor do Ensino Secundário detido sob suspeita de abuso sexual de aluna

Um professor do Ensino Secundário, de 42 anos de idade, foi detido na Praia, suspeito de abuso sexual de uma aluna de 15 anos.

De acordo com um comunicado do Ministério público, a detenção do professor ocorreu fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de autos de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Em causa estão factos de integrarem, por ora, três crimes de abuso Sexual de crianças - Agravado.

Segundo a mesma fonte, Os factos ocorreram há cerca sete meses e a vítima é uma adolescente, aluna do arguido, com 15 anos de idade à data dos factos.

Efectivada a detenção e submetido ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas ao arguido as medidas de coação de proibição de contacto e aproximação da ofendida e apresentação periódica às autoridades.

O referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.