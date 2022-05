Três casos novos de COVID-19 no país

​Cabo Verde registou mais três casos novos de COVID-19 e um recuperado nas últimas 24 horas. A taxa de positividade a nível nacional é de 1,3%.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, do total de 235 amostras analisadas, somam-se três casos positivos de COVID-19, que surgiram todos em Santo Antão, sendo dois no Porto Novo e um em Ribeira Grande.

Há mais um recuperado (Boa Vista).

O Ministério da Saúde, informa hoje, num comunicado que nos últimos 14 dias, ou seja, de 18 de Abril a 1 de Maio, foi analisado um total de 3993 amostras (média de 570 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 35 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 7 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 1,09 e a taxa de positividade foi, em média, 0,9%.

Em relação à vacinação, indicou que até 30 de Abril, Cabo Verde já utilizou 709.077 (67,8%) doses de vacinas contra a COVID-19. “Com a recente disponibilização dos dados definitivos do Censo 2021, foi possível actualizar as taxas de cobertura vacinal”.

Neste sentido, neste momento 318.656 (97,8%) adultos já tomaram a 1ª dose, 275.270 (84,5%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 67.850 (20,8%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 45.803 (85,2%) já tomou a 1ª dose e 37.918 (70,5%) já estão completamente vacinados.

O país passa a contabilizar 19 casos activos, 55.556 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56.028 casos positivos acumulados.