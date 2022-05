Ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece trabalho realizado para promoção da língua portuguesa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional reconheceu hoje o trabalho desenvolvido pelos diferentes instrumentos jurídicos que estruturam a CPLP em prol da promoção da língua portuguesa.

Rui Figueiredo Soares fez esta constatação numa mensagem por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se celebra hoje, 05 de Maio.

“Hoje, diferentes instrumentos jurídicos que estruturam a CPLP assumem o objectivo de promover a língua, tornando-a uma instância privilegiada de produção do conhecimento e veículo de eleição para a difusão do conhecimento produzido, trazendo uma inestimável contribuição à realização de um dos principais objectivos da nossa Comunidade, qual seja o de aproximar os nossos povos pela via da promoção do conhecimento em língua portuguesa, nosso especial património comum”, indicou.

Para alcançar esses objectivos, asseverou Rui Figueiredo Soares, os Estados-membros vêm procurando caminhos adequados, de onde a oportunidade e a assertividade de comemorar esta data com programas que preservem a cultura comum, medrada nestes mais de cinco séculos de convivência histórica.

“É nesta língua comum, nas suas diferentes falas e sotaques que nos entendemos na Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, constituída pelos nossos nove países, Na América, Na Europa, em África e na Ásia, e que torna a CPLP um espaço onde nos sentimos em casa, onde as nossas histórias se cruzam e o nosso futuro se entrelaçam”, salientou o governante.

Por isso, Rui Figueiredo Soares instou a CPLP, a continuar a empenhar, “com determinação e criatividade”, para que se possa concretizar a ambição dos seus povos em ver criada “uma verdadeira comunidade de povos e de cidadãos”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional aproveitou ainda a ocasião para desejar a todos os “países irmãos”, membros desta comunidade, renovados votos de sucessos nos esforços consentidos e na criação de condições que permitam uma maior qualidade de vida para todas as populações e os demais utilizadores da língua portuguesa.

A data de 05 de Maio foi oficialmente estabelecida em 2009 pela CPLP, como sendo Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.

Em Novembro de 2019, na 40.ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), foi proclamado o 05 de Maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, na sequência da proposta de todos os países lusófonos, apoiada por mais 24 Estados, incluindo países como a Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo ou Uruguai.

Este dia celebra a projecção da quarta língua mais falada no mundo. Com mais de 265 milhões de falantes, é língua oficial de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

É também um dos idiomas oficiais de Macau. Existem importantes comunidades falantes do português na América do Norte. As Nações Unidas estimam que, em 2050, 387 milhões de pessoas falem