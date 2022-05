Corpo avistado no mar da Gamboa

Um corpo foi avistado a boiar no mar da Gamboa, cidade da Praia, no início desta manhã de segunda-feira, facto que juntou muitos curiosos no local.

De acordo com informações recolhidas no local pela Inforpress, o corpo foi visto por pessoas que faziam o seu footing matinal e alertaram as autoridades. No local, além de curiosos, já está a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária e os Bombeiros Municipais. Por agora não se sabe a identidade e nem o sexo.

