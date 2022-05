Corpo avistado no mar da Gamboa poderá ser de uma adolescente

A Polícia Judiciária informou que o corpo foi avistado a boiar no mar da Gamboa, cidade da Praia, no início desta manhã de segunda-feira, é, provavelmente, de uma adolescente.

Um comunicado, a PJ diz que esta manhã a Brigada de Prevenção de Homicídios (BPH) foi accionada devido ao aparecimento de um corpo Gamboa, cidade da Praia.

No local, a BPH constatou que o corpo encontrado, diz respeito a um indivíduo do sexo feminino, de pele clara, cabelos negros, longos e lisos.

“Segundo informações da Delegada de Saúde da Praia, trata-se provavelmente de uma adolescente”, comunica.

A PJ avança ainda que o corpo foi encontrado sem roupas, trazendo consigo apenas umas meias pretas e uma “borrachinha” no pulso esquerdo.

No comunicado a PJ apela à "colaboração da sociedade civil na identificação do corpo, uma vez que não se dispõe de informações sobre o desaparecimento de nenhum indivíduo com estas características".

De manhã, a Inforpress reportou que o corpo foi visto por pessoas que faziam o seu footing matinal e alertaram as autoridades.