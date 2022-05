Unidade de Cuidados Intensivos do HUAN custou mais de 100 mil contos

A Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) inaugurada hoje, custou mais de 100 milhões de escudos. São mais de 200 metros quadrados com seis camas que possuem estação móveis e sistema de climatização central.

As informações foram dadas pelo PCA daquele hospital Imadoeno Cabral, durante o seu discurso no acto de inauguração.

“São mais de 200 metros quadrados construída com a mais avançada em termos de tecnologia. Os seis leitos contam com uma estrutura de supervisão de apoio ao paciente devido ao alto padrão tecnológico, monitorização central para que o corpo clínico de enfermagem possa acompanhar em tempo real sem precisar estar perto dos doentes, todas as informações pertinentes em relação ao estado de saúde do utente, favorecendo assim, o tempo de resposta em casos de intercorrências”, disse.

A estrutura física da Unidade de Cuidados Intensivos, conforme garantiu, permite conforto, privacidade, com leitos individualizados, com iluminação autónoma e aconchegante, janelas com ambientes externos à luz solar.

Todos os leitos possuem estação móveis que descentralizam equipamentos e possibilita maior mobilidade do paciente e da equipa assistencial. Além disso, conta o sistema de climatização central que regula a temperatura em humidade adequada e o ar garantido por forma a também contribuir para que o doente sinta conforto térmico durante a sua estadia.

Aos familiares e acompanhantes, o Hospital disponibilizou uma sala de espera com garantia de presença 24 horas do pessoal de apoio por forma a lhes dar e manter informado a todo tempo do estado de saúde do seu ente querido.

“E mais, muito brevemente teremos o primeiro central de dados medicinais nas estruturas e saúde de Cabo Verde para fornecer um suplemento integro de dados de alta pressão ajustado aos reguladores de pressão, contribuindo assim para melhor segurança, mais sustentabilidade para o Sistema Nacional de Saúde, estimando assim uma poupança mensal para o hospital em mais de 10 mil contos”, avançou.

O custo global da construção inaugurada hoje, com os equipamentos instalados, formação dos profissionais, incluindo estágios em Portugal foi superior a 100 milhões de escudos.

Imadoeno Cabral frisou ainda que de todas as inaugurações do actual Conselho Administrativo, com a instalação do laboratório o hospital conseguiu aumentar mais de 100 mil exames; com a instalação do serviço de imagiologia realizou mais de 5300 exames de tomografias e mais de 80 mil exames de radiografias convencionais, mais de de mil exames da endoscopia digestiva auto, como também da colonoscopia.

“Com a inauguração da sala de tratamento para os doentes em quimioterapia passamos a seguir todos os doentes a partir das suas casas evitando assim custos indirectos para as famílias e consequentes abandonos no tratamento. Com a instalação do centro de investigação e inovação realizamos, pela primeira vez em Cabo Verde, o primeiro ensaio em imunohistoquímica para os doentes com câncer de mama”, sublinhou.

Por sua vez, o Primeiro-ministro destacou que é um serviço de cuidados intensivos que está ao alcance em termos de qualidade, equiparação daquilo que melhor existe a nível de tecnologia e de sistemas instalados.

“Estaremos a colocar ao serviço dos cabo-verdianos mais um serviço de qualidade. Este hospital já deu provas, nos últimos tempos, de fazer apostas assertivas. Estivemos na inauguração há pouco tempo de um conjunto de serviços, apostas na digitalização, na tecnologia e qualificação dos recursos humanos em termos de médicos, enfermeiros, técnicos, à altura daquilo que são os desafios actuais”, discursou.

Segundo o governante, muitos investimentos foram realizados nos Centros de Saúde, não só na construção, mas em termos de equipamentos e serviços de qualidade.

Entre um dos grandes investimentos que está na fase de fecho do conselho técnico e de financiamento, Ulisses Correia e Silva destacou o novo hospital da Praia que, ao seu ver, vai nascer com valências que é preciso para reduzir os níveis de evacuação externos e mais capacidade de prestação de serviços.

“Ainda hoje vamos ter uma reunião para começarmos a fechar o dossier técnico, um mecanismo de financiamento para que ainda este ano possamos dar corpo a esta grande ambição que é dotar o país, a partir da Praia de um hospital de referência. O HUAN vai continuar com as suas funções, as suas valências. Mas vamos construir de raiz um hospital com o nível tecnológico do mais avançado que pudermos trazer para Cabo Verde a nível de competências mais elevadas”, disse.