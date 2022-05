Fogo: Incêndio de Ponta Verde controlado e poderá ser totalmente extinto até ao meio-dia

O incêndio de grande proporção que deflagrou na manhã de terça-feira, 17, em Ponta Verde está controlado e a previsão é para a sua extinção até ao meio-dia com o reforço de meios provenientes da Cidade da Praia.

O vereador do Ambiente da câmara de São Filipe, João José Canuto, avançou hoje à Inforpress que os bombeiros e agentes da Protecção Civil tinham a situação controlada e não havia nenhuma frente activa, mas com focos de fumarolas que vão sendo avaliados para evitar o reacendimento.

“Neste momento a situação está a 90 por cento (%) controlada, não há vento e com a chegada da equipa de bombeiros e militares da Praia a previsão é para ter a situação totalmente controlada até meio-dia”, declarou João José Canto, as 07:30, à Inforpress.

Na sequência do incêndio que na noite de terça-feira contava com várias frentes, a câmara solicitou apoio governamental que chegou esta manhã a São Filipe.

O mesmo é constituído por um grupo de dez bombeiros e 30 militares que foram alojadas na localidade de Almada e que vão estar no terreno a apoiar as equipas locais e populares no rescaldo do incêndio.

O incêndio que deflagrou por volta das 07:30 horas de terça-feira, 17, por descuido de um agricultor que fazia limpeza do seu campo, no quadro da preparação para o novo ano agrícola na zona de Fontinha, parte alta de Ponta Verde.

Devido à acção do vento o foco propagou-se para zonas vizinhas de Roqueira, Monte Vaca, Galinheiro e Ilhéu de Contenda, destruindo grande parte de terrenos agrícolas e árvores de frutas, nomeadamente mangueiras.