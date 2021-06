​Acidente de viação provoca um morto e sete feridos ligeiros no Fogo

Um acidente de viação ocorrido na noite de sexta-feira, por volta das 20:00 na localidade de Ponta Verde, zona norte do município de São Filipe, na ilha do Fogo, provocou uma vítima mortal e sete feridos ligeiros.

De acordo com a Inforpress, o acidente ocorreu quando uma viatura ligeira “Toyota Hilux” embateu na parte traseira de uma outra viatura ligeira “Toyota cabine dupla” que se encontrava parada, arrastando-a por alguns metros.

A vítima mortal é um adolescente de 15 anos, residente no bairro de Terra Branca, e irmão do condutor da Toyota Hilux que fazia o percurso Ponta Verde/São Filipe, transportando membros da mesma família.

O comandante regional da Polícia Nacional (PN), Herminio da Veiga confirmou a ocorrência, que provocou uma morte e mais sete feridos ligeiros, mas não adiantou a causa do acidente, que, segundo testemunhas oculares, pode estar relacionado com excesso de velocidade.

O condutor, segundo o comandante regional, encontra-se detido na Esquadra Policial de São Filipe e deverá ser apresentado às autoridades judiciais para os trâmites processuais que se impõem nestas circunstâncias.

Nestes primeiros seis meses de 2021 perto de dez pessoas perderam a vida nas estradas, sendo sete no município de Santa Catarina do Fogo e duas no concelho de São Filipe.