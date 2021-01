Fogo: Três pescadores de São Filipe desaparecidos nos Ilhéus do Rombo

Três pescadores da cidade de São Filipe encontram-se desaparecidos nos Ilhéus do Rombo para onde se deslocaram na madrugada de hoje para a faina da pesca.

Segundo relata a Inforpress, um pescador da ilha Brava que se encontrava nos Ilhéus do Rombo alertou esta manhã as autoridades marítimas depois de ter encontrado uma embarcação de pesca danificada mas sem os seus ocupantes.

Uma fonte da Polícia Nacional, contactado pela Inforpress em São Filipe, avançou que a embarcação com os três pescadores saiu da ilha do Fogo por volta das 05:00 horas de hoje com destino aos Ilhéus do Rombo, acrescentando que as autoridades já foram alertadas e que estão a proceder à busca nas imediações na tentativa de encontrar os pescadores.

Por volta das 09:00 horas uma equipa de busca e salvamento partiu da Ilha Brava rumo aos Ilhéus mas até este momento não há mais informações relativas aos três pescadores de São Filipe, um dos quais de idade avançada.

Os pescadores da ilha do Fogo, assim como da ilha Brava, deslocam-se com frequência aos Ilhéus do Rombo para faina pesqueira, embora se trate de uma reserva integral onde as pessoas deviam ir mediante autorização das autoridades ligadas ao Ambiente.