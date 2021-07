Polícia Nacional resgata embarcação de pesca com sete pessoas a bordo

A Polícia Nacional (PN) resgatou quinta-feira uma embarcação de pesca de boca aberta com sete pescadores a bordo que sofreu uma avaria no motor e que se encontrava à deriva.

O comandante regional da PN, o comissário Herminio da Veiga, disse à Inforpress que no início da tarde de quinta-feira a PN recebeu uma chamada e pedido de socorro por parte de um pescador da embarcação de nome ‘Sufri Calado’ de que a mesma tinha uma avaria no motor e que se encontrava à deriva na zona pesqueira de Lajeta, situada a sul da cidade de São Filipe, entre a praia de Nossa Senhora da Encarnação e Nossa Senhora do Socorro.

O Comando Regional da PN fez deslocar ao local uma equipa de socorro na embarcação da Polícia Marítima “Djarfogo”, que procedeu o seu reboque até ao porto de pesca de Vale dos Cavaleiros.

A embarcação ‘Sufri Calado’ normalmente é utilizada para a pesca com rede e garante emprego a sete pescadores de forma directa.