Dia Internacional da Biodiversidade assinalado sob o lema “Construindo um Futuro para toda a Vida”

O Ministro de Agricultura e Ambiente quer a valorização da conservação da Natureza e da Biodiversidade em simultâneo com o desenvolvimento da actividade turística. Gilberto Silva discursava no acto central da comemoração do dia internacional da biodiversidade, que se assinala hoje, realizado esta manhã, na cidade da Praia.

"Preservação da biodiversidade com o desenvolvimento da actividade turística, não só para prevenirmos que a actividade turística venha constituir uma ameaça para a conservação da biodiversidade, mas para que nós possamos de facto tirar um maior proveito económico da biodiversidade”, resumiu. Referindo-se a uma abordagem que não tem que ser apenas conservacionista, “mas uma conservação que seja também contributo para maior conhecimento e mais actividade económica que permite por sua vez mais rendimento ao país, e com isto poder também contribuir melhor para a conservação da biodiversidade”, sublinhou Gilberto Silva que também avançou que o seu ministério vai intensificar a sensibilização da população contra a prática de queimadas nos campos agrícolas, referindo-se ao incêndio de grandes proporções que deflagrou na manhã de terça-feira, em Ponta Verde, na ilha do Fogo. "Muitas das vezes, no caso do Fogo em particular, temos responsáveis muito concretos, que causaram todos esses prejuízos”, sublinhou, acrescentando que é preciso actuar também a nível da própria legislação, “com medidas coercivas para que possamos ter a necessária mudança de atitudes e praticas a este nível". O lema escolhido pelo secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, para assinalar o dia internacional da biodiversidade é “Construindo Um Futuro para toda a Vida” e pretende enaltecer a necessidade de equilíbrio entre todas as formas de vida. Entre um conjunto de desafios globais da actualidade, esta é uma condição para o alcance dos três objectivos da Convenção: a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos.

