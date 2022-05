​Mais 12 casos de COVID-19 no país

O Ministério da Saúde notificou mais 12 casos de COVID19 e 12 recuperados, nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, do total de 240 amostras analisadas, somam-se 12 casos novos de COVID-19. Esses casos foram diagnosticados no concelho da Praia (4), Santa Cruz (1), Porto Novo (1), São Vicente (4) e Sal (2).

Com esses casos a taxa de positividade a nível nacional situa-se em 5,0%.

Mais 12 pessoas tiveram alta (São Miguel 2, Porto Novo 4, São Vicente 3, Sal 1 e Boa Vista 2).

Com esta actualização, Cabo Verde mantém os 76 casos activos que já registava ontem. Em termos acumulados, Cabo Verde já registou 55.711 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56.240 casos positivos acumulados.