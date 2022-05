PJ detém dois suspeitos de roubo na via pública em São Vicente

A Polícia Judiciária deteve na passada sexta-feira, 27, um homem de 21 anos suspeito de roubo na via pública com a recurso a arma branca em Bela Vista, São Vicente. Entretanto, a força policial tinha detido no passado dia 23, um outro homem de 23 anos, também suspeito de roubo na via pública em Ribeira Bote.

No comunicado, a PJ explica que o suspeito de Bela Vista foi detido em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público e que a detenção ocorreu fora de flagrante delito.

Este homem era suspeito de crimes de roubo na via pública, com recurso a catana, seguido de ameaça de morte, ocorridos no início do mês de Maio do ano em curso, na zona de Bela Vista.

O detido, foi apresentado no mesmo dia ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório judicial e aplicação da medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada apresentação periódica.

Por sua vez, a detenção do dia 23, também foi em cumprimento de um mandado do Ministério Público e igualmente fora de flagrante delito.

O roubo na via pública de que é acusado o suspeito, teria acontecido no início do mês de Junho do ano transato, na zona de Ribeira Bote, contudo o mesmo foi apenas presente ao Ministério Público, para prestar depoimento.