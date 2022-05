Polícia Judiciária realiza buscas na casa do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros

A Polícia judiciária esteve na manhã de hoje a realizar buscas na casa do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, conforme avançou a Rádio de Cabo Verde (RCV).

Uma investigação que, segundo a rádio pública, se presume relacionada com o processo que levou à demissão do ministro e ao seu pedido em Janeiro do ano passado.

Conforme a mesma fonte, a PJ começou as buscas domiciliárias por volta das 08:00, tendo saído ao meio dia com algumas caixas.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, já comentou sobre este acontecimento, afirmando que é preciso não dramatizar a situação e esperar que a Justiça faça o seu trabalho.

“O processo de acção judicial está em investigação, é preciso não dramatizar esses tipos de situações porque é um instrumento que a PJ adota em várias outras situações para a produção de provas. Portanto aqui não se pode fazer qualquer acção de condenação da pessoa envolvida porque só a justiça condena, a praça pública não pode condenar e dar sempre a dúvida ao réu. Nesse caso nem sequer é réu, mas temos esta preocupação. Eu sei que é um assunto que normalmente se mediatiza, mas temos que salvaguardar também a dignidade das pessoas e da pessoa envolvida”, disse Ulisses Correia em declarações a jornalistas na cidade da Praia.

Em 2021, o Ministério Público determinou a abertura de instrução criminal sobre a alegada promessa patrimonial ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Felipe Tavares, na sequência da nomeação do cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida no Estados Unidos, César do Paço.

Na altura o Ministério Público avançou em comunicado que em causa estavam factos susceptíveis de integrarem, por hora, a prática do crime de corrupção previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana.

A polémica sobre a alegada oferta de uma viatura de marca Mercedes no valor de 45 mil euros explodiu nas vésperas das eleições legislativas de 18 de Abril numa grande reportagem da televisão portuguesa SIC.

Na peça jornalística da estação é mostrado documentos nos quais o ex-ministro, supostamente, solicita a concessionária da Mercedes na Praia uma proposta de compra de uma viatura topo de gama.

O ex-chefe da diplomacia cabo-verdiana teria encaminhado um email com o preço ao conselheiro e presidente da fundação de César do Paço precisamente a três dias de obter a autorização dos Estados Unidos para nomear César cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida.

Na sequência do escândalo, Luís Felipe Tavares pediu demissão justificando que quis poupar Cabo Verde ao desgaste das eventuais repercussões políticas negativas, o pedido foi aceite pelo Governo na altura.