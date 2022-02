Quatro detidos por tráfico de droga

PJ anunciou hoje a detenção de quatro pessoas por tráfico de drogas. Detenções foram feitas na Praia e na Boa Vista.

Em duas operações distintas a Polícia Judiciária apreendeu mais de dois quilogramas de haxixe.

Na primeira operação, na Praia, foram detidas três pessoas, um homem e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 27 anos sendo apreendidos 2,8 kg de haxixe.

As detenções ocorreram "em flagrante delito, no porto da Praia" e a droga estava "acondicionada dentro de uma mala térmica, numa carga de um barco do percurso, Boavista/ Praia".

Os detidos foram apresentados às autoridades Judiciais competentes no dia 08 de fevereiro para efeito do primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coação pessoal tendo sido aplicado aos três indivíduos - Prisão Preventiva.

Já na Boa Vista, no Bairro da Boa Esperança, foi detido um homem de 22 anos, em flagrante delito, "na posse de 17 gramas de haxixe, 68.205$00 e 67 euros". O homem enfrenta agora acusação de tráfico de droga e fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.