11 pescadores detidos por tráfico de droga no Sal

Onze homens, com idades compreendidas entre os 20 e 55 anos de idade, foram detidos pela Polícia Judiciária numa operação que decorreu entre os dias 8 e 10 , no Sal. A droga (haxixe) foi encontrada em alto mar pelos arguidos, que "em vez de entregarem a droga às autoridades policiais, resolverem proceder à venda da mesma."

Segundo nota da Polícia Judiciária, a detenção ocorreu no âmbito de uma operação em cumprimento de mandados de buscas domiciliárias, de revista e apreensão emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca do Sal.

Nessa operação, foram detidos em flagrante delito, nas localidades de Palmeira, Santa Maria e Hortelã de Cima, 11 indivíduos do sexo masculino, acusados do crime de Tráfico de Droga.

Na posse dos detidos, foram apreendidos 12,098 kg (doze vírgula noventa e oito quilogramas) de um produto que reagiu positivo para Haxixe, e uma quantia monetária no valor de 110.000$00 (cento e dez mil escudos) proveniente da venda de parte do produto.

"O produto estupefaciente foi encontrado em alto mar, por pescadores, que se encontravam a bordo do navio de pesca de nome, “CHEFEROTE”, constituído por 11 tripulantes. Os pescadores em vez de entregarem a droga às autoridades policiais, resolverem proceder à venda da mesma, para tirarem vantagens patrimoniais", especifica a nota emitida pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS).

Nove dos detidos foram apresentados na quinta-feira, 09 de Junho, às autoridades judiciárias, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção, tendo-lhes sido aplicado - Apresentação Periódica às Autoridades, todos os fins-de-semana.

Ontem, 10 de Junho, outros dois indivíduos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção.