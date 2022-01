PJ detém três indivíduos na posse de droga na Boa Vista

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito, no passado dia 12 deste mês, três indivíduos de sexo masculino, na posse de droga na ilha da Boa Vista. Desses três indivíduos, dois ficaram em prisão preventiva.

Num comunicado a PJ, informa que esses indivíduos são de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre 33 a 42 anos, que além de 12 doses individuais de cocaína, 07 doses individuais de haxixe, 38 doses de cannabis, tinham cerca de 25 mil escudos em dinheiro.

Segundo a mesma fonte, essa detenção foi feita, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), 2ª Brigada, no âmbito do cumprimento de um mandado de busca domiciliária e apreensão.

Os três detidos, conforme a PJ foram presentes esta sexta-feira, 14, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

E que na sequência, dois dos referidos arguidos, foi aplicada a medida de coação, prisão preventiva. Quanto ao terceiro, foi aplicada como medida de coação, apresentação periódica à autoridade.