​Suspeito de crimes de abuso sexual de menor em prisão preventiva

O suspeito pela prática de crimes de abuso sexual de menor ficou em prisão preventiva, depois de ser ouvido pelas autoridades judiciárias.

A Polícia Judiciária comunicou esta segunda-feira, 21, que deteve, fora de flagrante delito, na passada sexta-feira, 18, na ilha da Boa Vista, um indivíduo do sexo masculino, pela prática de dois crimes de abuso sexual de menor com penetração, contra uma menor de 15 anos, causando a sua gravidez.

Num comunicado a PJ informa que esse indivíduo de 30 anos é natural do concelho de Santa Cruz, ilha de Santiago e que essa operação foi realizada, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A PJ avisa que o detido foi apresentado às autoridades judiciárias em tempo legal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado – Prisão Preventiva.