PJ detém homem suspeito de abusar sexualmente da sobrinha

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem na passada sexta-feira, 04, fora de flagrante delito, por fortes indícios da prática de um crime de Abuso Sexual contra sua sobrinha de 4 anos.

Num comunicado, a PJ explica que o suspeito, um homem de 35 anos, é natural da ilha da Boa Vista e que foi detido através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), em cumprimento de um mandato do Ministério Público.

Conforme a PJ, o detido foi apresentado às autoridades competentes no sábado, 05, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e consequente aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado – Apresentação Periódica a autoridade, Interdição de Saída do País e Proibição de Contacto com a Vítima.